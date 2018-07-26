Слуцкий прокомментировал ситуацию вокруг работы российской делегации в ПАСЕ

"Мы надеемся на здравый смысл страсбургских коллег, мы не хотим терять эту площадку, я не хочу терять эту площадку, я много лет отдал ПАСЕ… Но мы не можем дальше быть «мальчиками для битья» за свои собственные денежки", — заявил Слуцкий на пресс-конференции в четверг.

По его мнению, структурам Совета Европы , комитету министров СЕ и, в первую очередь, Парламентской Ассамблее следует определиться в вопросе дальнейшего сотрудничества между Страсбургом и Москвой.

"Надеюсь, что решение, которое примет ПАСЕ осенью, будет конструктивное. Осталось ждать немного", — добавил парламентарий.

На апрельской сессии 2014 года из-за ситуации с Крымом российская делегация была лишена ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности Ассамблеи и участия в уставных органах Парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ). В следующем году ПАСЕ, рассмотрев несколько раз вопрос, санкции в отношении РФ не отменила и добавила в них новые пункты. Российская делегация заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила присутствовать на сессиях. С 2016 года Москва не направляет необходимые для аккредитации делегации документы.

Россия неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса. В частности, российские представители предлагали закрепить в Уставе ПАСЕ невозможность применения санкций в отношении делегаций. Однако до сих пор эти предложения так и не были рассмотрены в Ассамблее.

В конце июня прошлого года конфликт между Москвой и Страсбургом вышел на новый уровень, и российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.