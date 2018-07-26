Перевозки рыбы упали 

Однако, по словам Р. Киреева, во второй половине года во время путины ожидается увеличение перевозок. Сейчас основная доля перевозок (порядка 43%) идет с Дальнего Востока в Московский регион. Разработано расписание ускоренных рефрижераторных поездов, которое позволяет им проходить до 1,2 тыс. км в сутки. Путь до Москвы с Дальнего Востока при этом занимает 8 суток, а до Свердловской области, которая также является значимым регионом в плане распределения грузопотока — 6 суток. При этом при условии формирования поезда грузоотправителями раньше срока ОАО «РЖД» сейчас допускает и более раннюю оправку по сравнению с расписанием.