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Лунное затмение началось в Нижнем Новгороде
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Лунное затмение началось в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 30 минут назад
Фото: Newsroom24
Как сообщалось ранее, лунное затмение 27 июля будет самым продолжительным в 21-м веке — оно продлится 1 час 44 минуты.
Фото: Анастасия Островская
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