Курс занятий по компьютерной грамотности откроется в районе

Сотрудники филиала «Якиманка» Территориального центра социального обслуживания «Таганский» с 1 августа откроют курс занятий по компьютерной грамотности для пенсионеров. Его организуют в рамках программы «Московское долголетие».

— Занятия будут проходить утром и вечером во все дни кроме пятницы, субботы и воскресенья, — рассказал сотрудник учреждения и организатор мероприятий Алексей Мареев.

Он добавил, что курс будет доступен не только для пожилых москвичей, но и для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Чтобы записаться в группу, нужно прийти в ТЦСО лично по адресу: 3-й Кадашевский переулок, дом 9. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 959 54-04.