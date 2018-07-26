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Курс занятий по компьютерной грамотности откроется в районе
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Курс занятий по компьютерной грамотности откроется в районе 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Сотрудники филиала «Якиманка» Территориального центра социального обслуживания «Таганский» с 1 августа откроют курс занятий по компьютерной грамотности для пенсионеров. Его организуют в рамках программы «Московское долголетие».
— Занятия будут проходить утром и вечером во все дни кроме пятницы, субботы и воскресенья, — рассказал сотрудник учреждения и организатор мероприятий Алексей Мареев.
Он добавил, что курс будет доступен не только для пожилых москвичей, но и для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Чтобы записаться в группу, нужно прийти в ТЦСО лично по адресу: 3-й Кадашевский переулок, дом 9. Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (495) 959 54-04.
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