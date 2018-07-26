Гендиректор ИТЭР: Россия выполняет все обязательства по возведению термоядерного реактора

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Россия своевременно и полностью выполняет все свои обязательства в рамках мирового партнерства по строительству во Франции уникального Международного экспериментального термоядерного реактора (ИТЭР), заявил ТАСС генеральный директор проекта ИТЭР Бернар Биго.

"В конце каждого года мы проверяем деятельность российского агентства ИТЭР (ЧУ «Проектный центр ИТЭР» Росатома — прим. ТАСС), оценивая, все ли обязательства были выполнены своевременно. И я с глубоким удовлетворением могу вам сказать, что до сих пор все задачи, поставленные перед Россией, были полностью выполнены, что позволило нам подписать соответствующие документы", — сказал он.

Биго добавил, что Россия «демонстрирует сильное чувство ответственности за данный проект», отметив при этом, что ИТЭР является сложнейшим проектом, оборудование для которого, в том числе сложнейшие системные устройства, производятся «на фабриках, в лабораториях и офисах на трех континентах».

О проекте ИТЭР

Уникальная установка возводится в Кадараше ( Франция ).

В основе реактора ИТЭР — разработанная отечественными учеными установка токамак, которая считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. Цель проекта — продемонстрировать, что термоядерную энергию можно использовать в промышленных масштабах.

Первая плазма на реакторе ИТЭР должна быть получена в 2025 году. По своим масштабам ИТЭР можно сравнить с такими проектами, как Международная космическая станция и Большой адронный коллайдер. Российской стороне поручено изготовление и поставка 25 высокотехнологичных систем будущей установки.

О Проектном центре ИТЭР

Частное учреждение государственной корпорации по атомной энергии «Проектный центр ИТЭР» Росатома создано в 2011 году для координации и контроля за выполнением обязательств России по возведению реактора ИТЭР.