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Приехавшая из Донбасса ветеран Великой Отечественной войны получила российский паспорт
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Приехавшая из Донбасса ветеран Великой Отечественной войны получила российский паспорт 

RT на русском 1 час назад
Беженка из Донбасса, пережившая Великую Отечественную войну, участница Парада Победы, 95-летняя Раиса Александровна Шувар получила паспорт гражданина России. В 2014 году она вместе с другими беженцами, выехавшими с юго-востока Украины, спасаясь от войны, оказалась в Ростовской области в городе Белая Калитва в приюте «Матронушка». На протяжении четырёх лет она не получала пенсию.
По словам женщины, в местном миграционном управлении не принимали документы на гражданство. После того, как RT обратились в ГУ МВД в рамках проекта «Не один на один» с просьбой обратить внимание на проблему пенсионерки, вопрос с гражданством был решён в кратчайшие сроки. Сотрудники белокалитвинской миграционной службы приехали в приют «Матронушка» и в торжественной обстановке вручили Раисе Александровне российский паспорт.
По словам директора приюта Ольги Пивоваровой, документы у женщины были приняты 11 июля, а уже через несколько дней паспорт был готов.
«Бабушка красиво нарядилась, ей подарили цветы, она выучила присягу, зачитала её. В торжественной обстановке ей был вручён паспорт», — рассказала она.
В разговоре с RT Раиса Александровна призналась, что очень счастлива.
«Как будто я проснулась! Ощущаю себя теперь как человек, который имеет права. Всё было очень хорошо, нас поздравили, подарили цветы, была очень хорошая обстановка. Я очень довольна, а как же!» — сказала она.
RT на русском: последние новости
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