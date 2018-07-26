Приехавшая из Донбасса ветеран Великой Отечественной войны получила российский паспорт

По словам женщины, в местном миграционном управлении не принимали документы на гражданство. После того, как RT обратились в ГУ МВД в рамках проекта «Не один на один» с просьбой обратить внимание на проблему пенсионерки, вопрос с гражданством был решён в кратчайшие сроки. Сотрудники белокалитвинской миграционной службы приехали в приют «Матронушка» и в торжественной обстановке вручили Раисе Александровне российский паспорт.

По словам директора приюта Ольги Пивоваровой, документы у женщины были приняты 11 июля, а уже через несколько дней паспорт был готов.

«Бабушка красиво нарядилась, ей подарили цветы, она выучила присягу, зачитала её. В торжественной обстановке ей был вручён паспорт», — рассказала она.

В разговоре с RT Раиса Александровна призналась, что очень счастлива.

«Как будто я проснулась! Ощущаю себя теперь как человек, который имеет права. Всё было очень хорошо, нас поздравили, подарили цветы, была очень хорошая обстановка. Я очень довольна, а как же!» — сказала она.