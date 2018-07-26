Студенты РУДН прошли практику в саратовском филиале «Управление отходами»

С работой передового мусороперерабатывающего комплекса, построенного в рамках концессионного соглашения между Правительством Саратовской области и АО «Управление отходами» познакомились студенты специальности «Экология и природопользование». В ходе научно-исследовательской практики будущие специалисты побывали в Энгельсском Экотехнопарке, познакомились с работой систем производственного контроля и экологического мониторинга, а также узнали о выпускаемой продукции и роли предприятия в жизни региона.

Энгельсский МПК считается одним из самых технически совершенных в России благодаря использованию технологий автоматической сортировки ТКО. В результате работы комплекса отсортировывается более 20 фракций вторичных материальных ресурсов. Основные цели данного направления работы — исполнение федерального экологического законодательства и сокращение нагрузки на карту межмуниципального полигона для захоронения ТКО. Карта полигона — это сложное инженерно-техническое сооружение, которое обеспечивает защиту грунтовых вод и атмосферного воздуха от вредных фильтратов и токсинов в течение минимум 70 лет.

Строительство новой коммунальной инфраструктуры Саратовской области по обращению с ТКО было инициировано губернатором Валерием Радаевым . На территории региона АО «Управление отходами» является соисполнителем «майского» Указа Президента РФ в части обеспечения экологически безопасного обращения с ТКО.

Саратовский филиал АО «Управление отходами» являясь активным членом Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) поддерживает рекомендации в области устойчивого развития и зеленых инвестиций. Компания реализует долгосрочную просветительскую программу по экологически безопасному обращению с ТКО в рамках которой проводит обучающие экскурсии и выездные образовательные мероприятия с учащимися общеобразовательных школ и высших учебных заведений.

Кроме того, компания взаимодействует с ВУЗами, заключая договоры о безвозмездном сотрудничестве. Уже более 200 молодых специалистов прошли практику на концессионных объектах области. По итогам прохождения практики АО «Управление отходами» формирует кадровый резерв и дает возможность отличившимся студентам достойно трудоустроиться сразу после окончания высшего учебного заведения.