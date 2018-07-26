РЖД вложила 150 млн рублей на ремонт дороги на Кубани для роста перевозок к портам

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июля. / ТАСС /. Северо-Кавказская железная дорога (СКЖД, филиал ОАО «РЖД» ) вложила 150 млн рублей с начала 2018 года на реконструкцию участка железной дороги на Таманском полуострове в Краснодарском крае для увеличения объема грузоперевозок в направлении портов. Об этом в четверг сообщает пресс-служба СКЖД. Президент РФ Владимир Путин , выступая с посланием к Федеральному Собранию 1 марта, отметил, что с начала 2000-х годов суммарную мощность российских терминалов удалось увеличить с 300 млн до 1,25 млрд тонн. Однако развивать ее нужно и в будущем, в том числе «увеличить пропускную способность к портам Азово-Черноморского бассейна более чем в полтора раза — до 131 млн тонн». "Инвестиции в реконструкцию участка 9 км — Юровский — Анапа Темрюк — Кавказ составили более 150 млн рублей за шесть месяцев 2018 года. Реализация проекта позволит сократить время движения поездов и увеличить объемы перевозимых грузов в направлении портов Азово-Черноморского бассейна", — говорится в сообщении. Сейчас в Краснодарском крае на перегоне Старотитаровка — Вышестеблиевская ведется отсыпка земляного полотна, также продолжается укладка бесстыкового пути на перегонах Юровский — Красная Стрела и Варениковский — Юровский. Как сообщалось, в 2017 году в комплексную реконструкцию участка 9 км — Юровский — Анапа — Темрюк — Кавказ Северо— Кавказской железной дороги ОАО «РЖД» инвестировано около 700 млн рублей. Северо-Кавказская железная дорога является филиалом ОАО «РЖД», пролегает по территории Юга и Кавказа России . Управление дороги находится в Ростове-на-Дону.