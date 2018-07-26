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Фанатов московских клубов попросили не договариваться о драках заранее
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Фанатов московских клубов попросили не договариваться о драках заранее 

360tv.ru 1 час назад
Фото: ГТРК Удмуртия
МВД попросило руководителей клубов и фанатских движений предупредить футбольных болельщиков об ответственности за нарушение порядка во время матча Суперкубка России по футболу между командами ЦСКА и «Локомотив». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐центр ведомства.
«По имеющейся у правоохранительных органов информации, ряд болельщиков обеих команд планируют совершение противоправных действий как на стадионе, так и в городе», — заявил представитель пресс-службы.
По данным МВД, часть футбольных фанатов намерены устроить в Нижнем Новгороде так называемые «договорные драки». Во время матча они намерены нарушать общественный порядок с использованием «файеров» и других подручных средств.
В МВД отметили, что на матче будут присутствовать и простые зрители, в том числе дети. В конце сообщения ведомство напомнило, что законопослушность болельщиков на прошедшем в России чемпионата мира высоко оценили во всех странах-участницах.
«Все мы хотим, чтобы на стадионы приходили семьи с детьми, а трибуны были заполнены. Рассчитываем на ваше понимание», — говорится в сообщении.
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