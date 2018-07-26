Мосприрода ждет всех желающих на мультфильмы

Каждую пятницу в 10.00, начиная с 3 августа по адресу: Островитянова, 10, в экоклассе для всех желающих будут показывать мультфильмы. Об этом сообщается на официальном сайте «Вестник района Теплый Стан».

В программе мероприятия будет просмотр мультиков о природе и экологии, обсуждение увиденного, также участники смогут сделать выводы и научиться простым правилам сохранения окружающей среды. А после просмотра участники смогут смастерить что-нибудь полезное из ненужных уже в быту вещей.

Фото: Fd-zao.ru