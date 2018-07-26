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Мосприрода ждет всех желающих на мультфильмы
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Мосприрода ждет всех желающих на мультфильмы 

Управа района Гагаринский 1 час назад
Фото: Управа района Гагаринский
Каждую пятницу в 10.00, начиная с 3 августа по адресу: Островитянова, 10, в экоклассе для всех желающих будут показывать мультфильмы. Об этом сообщается на официальном сайте «Вестник района Теплый Стан».
В программе мероприятия будет просмотр мультиков о природе и экологии, обсуждение увиденного, также участники смогут сделать выводы и научиться простым правилам сохранения окружающей среды. А после просмотра участники смогут смастерить что-нибудь полезное из ненужных уже в быту вещей.
Фото: Fd-zao.ru
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