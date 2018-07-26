Военные кафедры в вузах «перелицуют»

На смену военным кафедрам в российских вузах придут военные учебные центры. Соответствующий закон был принят 26 июля госдумой РФ в последнем, третьем, чтении, передает "Уралинформбюро"

В настоящее время студенты проходят обучение и в учебно-военных центрах (по программам подготовки кадровых офицеров для прохождения военной службы по контракту) и на факультетах военного обучения (по программам военной подготовки офицеров запаса, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса). Нововведение призвано унифицировать эту систему.

Опасаться сокращений преподавателям военных кафедр не стоит. По словам председателя парламентского комитета по обороне Владимира Шаманова, объем военной подготовки будет только увеличиваться, увольнять преподавательский состав и закрывать военные кафедры не планируется.

Стоит отметить, что сегодня военную подготовку в гражданских вузах проходят более 61 000 молодых людей. На кадровых офицеров учатся 10 500 человек, на офицеров запаса — 34 200, на сержантов и солдат запаса — 16 500 человек.

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