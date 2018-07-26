Писной — общественникам о работе регоператора ТБО: Ваше мнение никого не интересует

Сегодня, 26 июля, состоялось заседание Общественного совета по вопросам ЖКХ при правительстве Саратовской области , и еще до начала рассмотрения повестки у его членов возникли разногласия.

Открывая заседание, член президиума Темур Даврешян предложил не рассматривать вопрос о работе регионального оператора по сбору и вывозу мусора на территории региона. Вопрос был внесен в повестку дня первым. Несколько членов общественного совета выступили за то, чтобы высказать свое мнение. Почему вопрос необходимо снять, мотивировал гость заседания, облдеп Леонид Писной

«Вчера наш региональный оператор с гордостью отчитался, что 90% собственников в курсе происходящих изменений. У меня впечатление, что в лучшем случае 5%. Все произошло раньше, чем предполагалось. Дорожная карта предполагала переход на коммунальную услугу с 1 октября, но мусороперерабатывающие заводы заработали раньше, и было решено перенести на 1 августа», — рассказал Писной.

Для того, чтобы снять вопросы, по словам Писного, в облдуме было принято решение провести семинар-совещание 3 августа. Только 31 июля, как заявил депутат, появится решение комитета по тарифам, до этого момента, по его мнению, обсуждать изменения нецелесообразно.

«Это вранье которое, без обид, периодически поднимается в интернете, в эфире, о том, что услуга подорожает в разы, — оно не подтверждено ничем», — заявил народный избранник.

Он сослался на интернет-опросы, в которых голосовавшие в большинстве своем, 85%, высказались за то, чтобы плату за вывоз мусора начисляли не с квадратного метра, а с человека. Для перенаселенных домохозяйств это повлечет увеличение стоимости услуги, для просторных квартир с небольшим количеством жильцов — уменьшение платы.

Общественник Владилен Поляничкин заявил, что, несмотря на сказанное, он выступает за то, чтобы общественники высказали мнение прежде, чем пройдет итоговое совещание в думе

«Мнение ваше никого не интересует, вы вопросы сформулируете, чтобы потом их меньше было!» — оборвал его Писной.

Внезапно к столу президиума вышла женщина и попыталась рассказать им о волнующей ее проблеме, демонстрируя фото в телефоне. Насколько можно было понять из жестов и мимики женщины, которая не представлялась и не вышла к микрофону, чтобы развернуто объяснить причины своего раздражения, ее не удовлетворяет нынешнее качество услуги по вывозу мусора. Даврешян призвал участников совещания к порядку.

«Прекратите похождения здесь, здесь не футбол, не Чемпионат мира», — заявил он.

Спустя полчаса после начала заседания голосование за повестку все же состоялось, вопрос о ТБО с повестки был снят.