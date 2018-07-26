Enel продолжает работать над согласованием деталей продажи Рефтинской ГРЭС

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Итальянский энергетический холдинг Enel еще не завершил процесс продажи Рефтинской ГРЭС в Свердловской области , но пытается активизировать процесс согласования окончательных деталей сделки. Об этом ТАСС сообщили в компании.

"Процесс продажи Рефтинской ГРЭС еще не завершен, однако мы активно работаем над согласованием последних деталей в ближайшие сроки. Мы проинформируем дополнительно, когда состоится закрытие сделки", — сказали в компании.

Enel летом 2017 года возобновила переговоры о продаже Рефтинской ГРЭС. К концу мая этого года компания выбрала одного претендента из трех, подавших заявки на покупку. Завершить переговоры по этому вопросу и раскрыть финальные детали сделки Enel рассчитывала в середине года, закрыть сделку — в 2018 году.

Рефтинская ГРЭС мощностью 3,8 ГВт работает на угле Экибастузского месторождения, расположенного в Казахстане . На долю этой станции приходится до половины выработки электроэнергии Enel в России