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Enel продолжает работать над согласованием деталей продажи Рефтинской ГРЭС
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Enel продолжает работать над согласованием деталей продажи Рефтинской ГРЭС 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Итальянский энергетический холдинг Enel еще не завершил процесс продажи Рефтинской ГРЭС в Свердловской области, но пытается активизировать процесс согласования окончательных деталей сделки. Об этом ТАСС сообщили в компании.
"Процесс продажи Рефтинской ГРЭС еще не завершен, однако мы активно работаем над согласованием последних деталей в ближайшие сроки. Мы проинформируем дополнительно, когда состоится закрытие сделки", — сказали в компании.
Enel летом 2017 года возобновила переговоры о продаже Рефтинской ГРЭС. К концу мая этого года компания выбрала одного претендента из трех, подавших заявки на покупку. Завершить переговоры по этому вопросу и раскрыть финальные детали сделки Enel рассчитывала в середине года, закрыть сделку — в 2018 году.
Рефтинская ГРЭС мощностью 3,8 ГВт работает на угле Экибастузского месторождения, расположенного в Казахстане. На долю этой станции приходится до половины выработки электроэнергии Enel в России.
Ранее сообщалось, что заявки на покупку Рефтинской ГРЭС у Enel подали три компании, в их числе «Группа ЕСН» Григория Березкина и Сибирская генерирующая компания (СГК). В конце мая Березкин сообщил, что «Группа ЕСН» не стала претендентом на покупку Рефтинской ГРЭС, но надеется на продолжение переговоров по этому вопросу.
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