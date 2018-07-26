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Британские «Тайфуны» погнались за российскими самолетами
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Британские «Тайфуны» погнались за российскими самолетами 

Вести.Ru 54 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Британские ВВС в Румынии подняли в воздух два истребителя Typhoon для сопровождения российских самолетов Су-24. По мнению Королевских военно-воздушных сил, боевые машины ВКС РФ слишком близко подошли к границам Североатлантического альянса в Черном море, пишет агентство РИА Новости.
Су-24 — это пока еще основной российский фронтовой бомбардировщик. Однако у него есть разведывательная версия Cу-24МР. Обычно она вооружен очень скромно или вообще не имеет ни бомб, ни ракет. Вместо них самолет оснащен самым современным оборудованием: радиолокационной станцией, несколькими разными фотоаппаратами и инфракрасной камерой.
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