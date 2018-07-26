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Британские истребители подняли навстречу бомбардировщикам РФ
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Британские истребители подняли навстречу бомбардировщикам РФ 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: Российская Газета
Два истребителя Typhoon Королевских ВВС были подняты с авиабазы в Румынии для сопровождения российских бомбардировщиков Су-24 над Черным морем.
— Получив приказ на вылет, мы с техниками побежали к самолетам, запустили двигатели и взлетели в течение нескольких минут, — приводит The Sun рассказ пилота 135-го экспедиционного авиакрыла RAF, базирующегося на авиабазе Михаэла Кугелничану близ Констанцы, — Российские самолеты не вошли в воздушное пространство НАТО — они летели над западной частью Черного моря. Поэтому нам было приказано патрулировать сектор, а затем вернуться на базу.
Летчик отметил, что подобные патрульные полеты они регулярно проводят на родине и с выполнением задания проблем не возникло. Британская боевая авиация размещена в Румынии в 2014 году, чтобы продемонстрировать решимость альянса в защите своих членов.
Министерство обороны России пока не прокомментировало инцидент.
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