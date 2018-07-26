Немцы стали чемпионами ЕС по использованию упаковок

В среднем каждый европеец использует 167,3 килограмма упаковочного материала в год. Как сообщает издание Spiegel Online, в 2016 году в Германии было освоено 18,16 миллиона тонн упаковочного мусора — на 0,5 процента больше, чем в предыдущем году. Около половины, а именно 47 процентов упаковок, использовали частные потребители. При этом в 2016 году граждане страны были чуть экономнее — вместо 25 килограммов на человека было зарегистрировано 24,9 кг. Намного больше было использовано стекла и алюминия — как пишет издание, причиной этого стало стремление избежать пластиковых упаковок. Однако именно эти два материала производятся при максимальном использовании энергии и ресурсов. Так что выгода от замены пластика стеклом и алюминием оказалась незначительной.

Среди причин высокого потребления упаковок ведомство называет применение так называемой интегрированной «помощи при дозировке» напитков и косметических продуктов — пластиковые дозаторы, слишком «сложные» крышки, продажу продовольствия маленькими порциями, пересылку товаров почтой, а также упаковку для пищи и напитков в заведениях фастфуда, одноразовые контейнеры для еды.

По словам главы Федерального ведомства по экологии Марии Крауцбергер, для решения проблемы необходимо усиленно заниматься вторичной переработкой упаковок и использовать материалы, которые можно впоследствии эффективно утилизировать. Это позволит экономить первичные ресурсы и приведет к уменьшению нагрузки на окружающую среду. Кроме того, необходимо избегать ненужных упаковок, при производстве которых используется много ресурсов.

Уже сейчас в Германии перерабатывается более 70 процентов упаковочного мусора. Однако применительно к различным материалам наблюдается большой разброс. Сталь утилизируется лучше всего: 92,1 процента этого сырья снова идет в оборот. Затем следуют бумага и картон — 88,7 процента, алюминий — 87,9 процента и стекло — 85,5 процента. Пластик и другие искусственные материалы не дотягивают и до половины — здесь на вторсырье уходит около 49,7 процента в целом. Больше всего не повезло деревянных упаковкам: лишь 26 процентов древесины используется вторично.

Правительство ФРГ уже приняло меры для того, чтобы улучшить конечный результат переработки мусора. С 2019 года в Германии будет действовать новый закон, обязующий предприятия платить более высокие суммы за утилизацию применяемых ими упаковок. Уже сейчас в стране существует так называемая «дуальная система», по которой сбор и переработка вторсырья финансируются самими производителями. Взнос за лицензию на производство товаров в упаковочном материале теперь будет зависеть еще и от простоты или сложности его вторичной переработки.