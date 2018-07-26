Инопланетяне массово покинули Луну, видео

Появилась запись, на которой десятки светящихся объектов покидают территорию Луны, что произошло? О Луне часто упоминают, что она является инопланетной базой и инопланетный разум тщательно следит за тем, что происходит на Земле. Они словно хранители, которые оберегают своё творение. Не секрет, что многие сторонники мистики считают, что людей создали именно инопланетяне и стоит считать нашу цивилизацию детьми инопланетян. Но недавно появилось видео, на котором десятки странных объектов покидают территорию Луны, как-будто случилось что-то чрезвычайно, видео, кстати, можно будет посмотреть ниже Ну и как вам подобное? Откуда же появилась подобная запись? Один из астрономов случайно увидел, как огромное количество странных светящихся точек покидают Луну и решил снять на видео данный феномен. Именно благодаря ему, можно насладиться записью, которая оставляет одни вопросы. Действительно ли это НЛО и почему они экстренно всполошились и улетели в космическое пространство? Учёные пока не комментируют данное события. Люди тоже не понимают что произошло и надеются, что со временем ситуация прояснится.