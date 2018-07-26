Корпус инфекционной клинической больницы №2 в районе Соколиная гора адаптируют для маломобильных граждан

Один из корпусов инфекционной клинической больницы №2 в столичном районе Соколиная Гора адаптируют для маломобильных групп населения. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Мероприятия по приспособлению доступности инвалидов и иных маломобильных групп населения в учреждениях департамента здравоохранения Москвы в рамках исполнения программы „Социальная поддержка жителей Москвы на 2012-2018 гг. “ в корпусе №2 ГБУЗ „Инфекционная клиническая больница №2 департамента здравоохранения Москвы“ по адресу: 8-я ул. Соколиной Горы, д. 15, корп. 2, район Соколиная гора, Восточный административный округ Москвы», — говорится в сообщении.

Таким образом, как подчеркнул председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов , второй корпус инфекционной клинической больницы №2 приспособят для маломобильных групп населения.

«С каждым годом столица становится более комфортной для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Правительством Москвы под руководством мэра города создаются и адаптируются объекты как социальной, так и торгово-бытовой инфраструктуры для безбарьерного передвижения и доступа маломобильных групп населения в учреждения Москвы. В рамках реализуемой в столице программы «Социальная поддержка жителей Москвы на 2012-2018 гг.» один из корпусов ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №2» будет приспособлен для доступа маломобильных групп населения», — пояснил В. Леонов.

В пресс-службе уточнили, что в больнице обустроят основной вход, а именно — отремонтируют существующую входную группу, в том числе восстановят ступени лестницы. Проектом предполагается демонтаж старого и устройство нового покрытия входных площадок, пандуса и лестницы, а также замена наружных ограждений и тамбурных дверных блоков. На первом этаже здания больницы установят тактильные плиты и разместят санузел для маломобильных групп населения. В рамках ремонтных работ по обустройству санузла запланирован демонтаж разделительных перегородок, замена дверного блока, а также отделка пола, стен и потолка.

Отмечается, что проектом предусмотрен восстановительный ремонт в местах проведения работ, при этом существующая планировка помещений сохраняется.