Ещё
В Костроме появился новый региональный центр капитального ремонта
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия

В Костроме появился новый региональный центр капитального ремонта 

k1news.ru 1 час назад
Большую часть своей жизни мы проводим в своей квартире, которая, в большинстве случаев, является составной частью многоквартирного дома. Мы очень любим свое жилье, содержим его в чистоте и порядке, регулярно ремонтируем.
Но далеко не всегда то, что хорошо внутри, является таким же снаружи. Нередко бывает, что состояние вашего дома — его стен и крыши, подвалов и подъездов, общих коммуникаций резко контрастирует с состоянием вашей квартиры. Это огорчает, вызывает дискомфорт, однако вполне поправимо.
Сегодня мы расскажем о специализированной организации, созданной для решения данных проблем, а точнее, для проведения капитальных ремонтов в многоквартирных домах. Это Региональный Центр Капитального Ремонта, а на наши вопросы ответит его генеральный директор Андрей Хомяков.
Наша компания занимается вопросами организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов, оказывая жителям всю необходимую для этого помощь, начиная с вопросов определения требуемых работ и сопровождая их до приемки выполненных работ. Несмотря на то, что Центр создан в 2018 году, в настоящее время в городе Костроме мы работаем уже с 29 домами. Это подтверждение тому, что наши услуги востребованы. Мы много общаемся с горожанами, проводим встречи и собрания, рассказываем о своих возможностях и планах. Не скрою, вначале нас встречали с осторожностью, иногда с недоверием. Сейчас проще. Сегодня мы можем говорить о домах, где капитальный ремонт под маркой РЦКР уже выполнен. Да и довольные жители сами рассказывают о полезном и выгодном сотрудничестве, — говорит Андрей ХОМЯКОВ.
Интервью читайте здесь.
k1news.ru: последние новости
День города в Нерехте: полеты над городом, старинные танцы и фестиваль красок Благодаря нарушителям Кострома в этом году стала чище Жители Костромской области оказались одними из самых умных по всей России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа50
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями20
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР109
С Крымским мостом может произойти страшное424
Британия подняла истребители из-за Су-2434
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение