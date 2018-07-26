В Костроме появился новый региональный центр капитального ремонта

Большую часть своей жизни мы проводим в своей квартире, которая, в большинстве случаев, является составной частью многоквартирного дома. Мы очень любим свое жилье, содержим его в чистоте и порядке, регулярно ремонтируем.

Но далеко не всегда то, что хорошо внутри, является таким же снаружи. Нередко бывает, что состояние вашего дома — его стен и крыши, подвалов и подъездов, общих коммуникаций резко контрастирует с состоянием вашей квартиры. Это огорчает, вызывает дискомфорт, однако вполне поправимо.

Сегодня мы расскажем о специализированной организации, созданной для решения данных проблем, а точнее, для проведения капитальных ремонтов в многоквартирных домах. Это Региональный Центр Капитального Ремонта, а на наши вопросы ответит его генеральный директор Андрей Хомяков

Наша компания занимается вопросами организации проведения капитального ремонта многоквартирных домов, оказывая жителям всю необходимую для этого помощь, начиная с вопросов определения требуемых работ и сопровождая их до приемки выполненных работ. Несмотря на то, что Центр создан в 2018 году, в настоящее время в городе Костроме мы работаем уже с 29 домами. Это подтверждение тому, что наши услуги востребованы. Мы много общаемся с горожанами, проводим встречи и собрания, рассказываем о своих возможностях и планах. Не скрою, вначале нас встречали с осторожностью, иногда с недоверием. Сейчас проще. Сегодня мы можем говорить о домах, где капитальный ремонт под маркой РЦКР уже выполнен. Да и довольные жители сами рассказывают о полезном и выгодном сотрудничестве, — говорит Андрей ХОМЯКОВ.

Интервью читайте здесь.