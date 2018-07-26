Новые магистерские программы по экологической безопасности будут запускать в ТюмГУ

ТЮМЕНЬ , 26 июля. / ТАСС /. Институт экологической и сельскохозяйственной биологии X-BIO с лабораториями мирового уровня, который создан в Тюменском государственном университете (ТюмГУ), станет площадкой для запуска новых программ для магистрантов и аспирантов. Об этом в четверг сообщил ТАСС проректор по науке и международным связям ТюмГУ Андрей Толстиков.

"Сейчас в вузе реализуется проект Х-BIO — создание нового Института экологической и сельскохозяйственной биологии. Идея его создания связана с необходимостью поиска ответов на глобальные вызовы, стоящие перед человечеством, в том числе в области биобезопасности и изменения климата. С одной стороны, это крупный исследовательский центр, а с другой — платформа для реализации качественно новых программ магистратуры и аспирантуры", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в Институте X-BIO уже начался набор на англоязычную магистерскую программу «Биобезопасность растений».

"На нее уже записались выпускники бакалавриата из США , а также Ирана и других развивающихся стран. Важным направлением исследований в институте является акарология — наука о клещах. У нас одна из ведущих научных групп в мире в этой предметной области, и клещей изучают в самых разных аспектах, к примеру, сейчас наши ученые вместе с водолазами собрали в Каспийском море морских клещей, чтобы получить информацию о происхождении современной фауны моря с помощью изучения их ДНК", — пояснил он.

Институт X-BIO создан в декабре 2017 года. Здесь расположены исследовательские группы в области химии природных соединений, растениеводства, биологии почв, микробиологии, акарологии, фитопатологии и защиты растений, созданы лаборатории мирового класса. Стратегическим партнером ТюмГУ в проекте выступил Всероссийский институт защиты растений РАН