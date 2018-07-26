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В Самаре на Московском шоссе снесли незаконный продуктовый ларек
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В Самаре на Московском шоссе снесли незаконный продуктовый ларек 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Для демонтажных работ подрядчик использовал подъемный кран
В четверг, 26 июля, в областной столице демонтировали объект незаконной торговли. Небольшой павильон располагался во дворе дома № 310 на Московском шоссе. Торговую точку вывезли по просьбе местных жителей.
— У владельца закончился договор на аренду участка. Мы были вынуждены убрать павильон со двора, — сообщил замглавы Промышленного района Олег Петренко.
Ларек вывезли на штрафстоянку на погрузчике
Местные жители отреагировали на демонтаж мини-маркета по-разному. Кто-то возмущенно качал головой, а кто-то воспринял демонтаж незаконной постройки с радостью.
Горожане собрались посмотреть на работы по ликвидации торговой точки
По словам пенсионеров, в ларьке частенько торговали алкогольной продукцией в ночное время. Самарцы сообщили, что мини-маркет стоял во дворе больше 16 лет.
Владелец павильона не явился на снос незаконной постройки. Теперь подрядная организация вывезет металлическую конструкцию на штрафстоянку в поселок Новосемейкино. Владелец киоска должен оплатить работы и хранение демонтированного мини-маркета на охраняемой территории.
В прошлом году из Промышленного района вывезли 97 объектов незаконной торговли. В 2018 году сотрудники администрации Промышленного района совместно с подрядной организации ликвидировали 99 торговых точек, ларек на Московском шоссе, 310 стал сотым.
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