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В Саратовской области с рыбаков-нарушителей взыскано 300 тысяч рублей
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В Саратовской области с рыбаков-нарушителей взыскано 300 тысяч рублей 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
Саратовские полицейские подвели итоги профилактического мероприятия «Биосфера». Масштабная операция проходила в период запрета на добычу водных биоресурсов с 20 апреля по 30 июня этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Управления внутренних дел области. За это время возбуждено 129 уголовных дел. Изъято практически 600 единиц орудий лова и 10230 незаконно выловленной рыбы и раков. С нарушителей законодательства взыскано около 300 тысяч рублей.
"Также постоянно проводятся мероприятия по профилактике несчастных случаев на воде. Стражи порядка общаются с собственниками и охранниками туристических баз и баз отдыха на предмет необходимости повышения бдительности, в отношении отдыхающих граждан, направленной в том числе на недопущение совершение терактов и своевременного информирования о подозрительных лицах правоохранительных органов", — рассказали в ведомстве.
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