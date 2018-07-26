«Он настоящий эксгибиционист!» Кэти Перри объяснила, почему Орландо Блум «засветил» гениталии

Певица Кэти Перри рассказала об эксцентричных привычках своего возлюбленного — актера и звезды «Властелина колец» Орландо Блума.

33-летняя Кэти Перри в новом интервью ответила на вопрос о знаменитом обнажении ее возлюбленного Орландо Блума на отдыхе в Сардинии в 2016 году. Фото Блума на серфе с веслом и без купальных трусов стало суперпопулярным интернет-мемом. По словам Перри, Блум обожает обнажаться.

— воскликнула Кэти, описав избранника как «адреналинового наркомана». Впрочем, именно в тот момент, говорит Перри, звезды были уверены, что за ними никто не наблюдает.

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Фото:Instagram