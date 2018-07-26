Красоту усадьбы Середниково оценили пенсионеры из Коптева

Участники проекта «Московское долголетие», посещающие центр соцобслуживания Коптева, побывали в усадьбе Середниково. Об этом сообщается на официальном сайте ЦСО.

«Благодаря экскурсоводу участники экскурсии познакомились с историей создания архитектурного сооружения, узнали о судьбе его хозяев. Наши туристы прогулялись по зеленым местам усадьбы, посетили расположенный здесь источник», — сказано в опубликованном материале.

Экскурсанты после прогулки делились между собой впечатлениями и делали совместные фото. (ео)