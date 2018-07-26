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Красоту усадьбы Середниково оценили пенсионеры из Коптева
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Красоту усадьбы Середниково оценили пенсионеры из Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Участники проекта «Московское долголетие», посещающие центр соцобслуживания Коптева, побывали в усадьбе Середниково. Об этом сообщается на официальном сайте ЦСО.
«Благодаря экскурсоводу участники экскурсии познакомились с историей создания архитектурного сооружения, узнали о судьбе его хозяев. Наши туристы прогулялись по зеленым местам усадьбы, посетили расположенный здесь источник», — сказано в опубликованном материале.
Экскурсанты после прогулки делились между собой впечатлениями и делали совместные фото. (ео)
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