На улице Свободы расскажут о новых туристических маршрутах

В Культурном центре «Алые паруса»на улице Свободы состоятся бесплатные виртуальные экскурсии, в рамках которой все желающие узнают о новых туристических маршрутах.

28 июля кандидат культурологии Марина Кирова познакомит с интересными туристическими маршрутами по России , в том числе расскажет, как недорого отдохнуть с детьми в Подмосковье или в Рязанской области

29 июля виртуальную экскурсию в парк «Покровское-Стрешнево» проведет руководитель клуба «Узнай свой край» Алексей Комочев. Посетители смогут увидеть выставку его картин «Не только цветы».

30 июля состоится заочное путешествие в усадьбу «Братцево», которое завершится традиционным чаепитием с мятой и душицей.

Начало всех экскурсий в 15.00. Ограничение по возрасту: 12+. Необходима

предварительная запись по телефону: 8 (495) 496-36-70. Центр «Алые паруса» расположен по адресу: улица Свободы, дом 91. (ск)