«Там места воде не осталось»: волгоградец заглянул внутрь ливневки

Потерянные колеса от машин, бутылки и трупы животных — таким на поверку оказалось содержание ливневок Волгограда , в которые не поленились заглянуть горожане. Устав бродить по колено в воде во время ливней и взяв в руки фотоаппарат и фонарик, волгоградец Олег Петренко заглянул в лазейки, по которым с дорог должна уходить дождевая вода, но происходят совсем другие процессы.

В ливневке нашлись самые неожиданные вещи

— Администрация Волгограда сообщала, что в первые же часы на уборку дорожного полотна, прочистку ливневой канализации и другие первоочередные работы сразу после ливней выходили по несколько сотен человек и свыше ста единиц техники, — пишет в соцсетях автор серии впечатляющих фото. — Эти фотографии были сняты 24 июля, как раз в одной из таких, по всей видимости, «прочищенных» ливневых канализаций нашего города.

Волгоградец перечисляет все, что ему удалось увидеть в обычной волгоградской ливневке, которая вместо того чтобы пропускать воду, по всей видимости, «решила» собирать мусор.

— Там бытовой мусор вперемешку со смытым с улиц дорожным покрытием, пластиковые бутылки и пакеты, автомобильные покрышки и полуразложившиеся трупы животных, — говорит Олег. — Вот далеко не полный перечень того, что можно там увидеть.

Автор поста, размещенного в соцсети и собравшего уже множество гневных комментариев в адрес волгоградской мэрии, говорит, что содержимое ливневки скопилось не за день. По словам Олега Петренко, на это ушло гораздо больше времени.

— Накопилось все это не вчера, на эту кучу, препятствующую нормальному стоку воды, диггеры обращали внимание еще много лет назад, но все как было так и осталось. Получается, ждем следующего ливня, Виталий Викторович (сити-менеджер Волгограда Виталий Лихачев . — Прим. Ред.)? Опять погода у нас во всем виновата будет?

Около часа назад волгоградский активист Алексей Ульянов сфотографировал на улице бригады рабочих, которые с помощью карт, металлоискателей и перфораторов выковыривают на дороге по улице Рабоче-Крестьянской замурованные ливневки. Колодцы оказались под десятками сантиметров асфальта/

Нам пока не удалось связаться с автором красочного поста и выяснить, какая именно ливневка стала героиней его фоторепоража. Мы с нетерпением ждем звонка Олега по телефону в редакции 8 (8442) 26-63-92.