Ещё
Получив часть активов банка «Советский», банк Романа Авдеева выйдет за пределы Московского региона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия

Получив часть активов банка «Советский», банк Романа Авдеева выйдет за пределы Московского региона 

Вести Подмосковья 1 час назад
Фото: Вести Подмосковья
Московским кредитным банком (МКБ), являющимся собственностью известного предпринимателя Романа Авдеева, открыты 28 новых действующих офисов, чем расширена зона своего присутствия еще на 16 регионов России, здесь задействованы территории Санкт-Петербурга, Воронежа, Архангельска, Мурманска, Калининграда. Информация из официальных сообщений банка.
Так же уточняется, что в июле 2018 года, семнадцатого числа, будут открыты и начнут полноценную работу в 16 регионах России, еще 28 офисов «Московского кредитного банка». Теперь, сетью представительств охвачены — Санкт-Петербург, Ярославль, Воронеж, Тверь, Липецк, Мурманск, Архангельск и Калининград. Здесь будет организовано предоставление полного комплекса услуг физическим лицом, куда включены операции со счетами и вкладами.
В свою очередь, издание РИА Новости сообщает, что МКБ развивался в регионах Москвы и Московской области после 2009 года, периода, когда ему пришлось полностью свернуть действующую региональную сеть, закрыв при этом часть отделений в составе восьми российских городов.
По информации на начало июля, банк Романа Авдеева, после проведения конкурса, победил среди участников на приобретение обязательств и части имущества банка «Советский. У которого в июле была отозвана лицензия по решению ЦБ, и так же наложены обязательства по началу обслуживания его вкладчиков, в сроки, не позднее 17 июля.
По данным РИА Рейтинг, Московским кредитным банком, по состоянию на 1 июня, занимается седьмое место согласно рейтингу банковской системы РФ, с объемом активов, равным 1,925 триллионов рублей. Банк предоставляет широкий спектр услуг частным лицам и корпоративным клиентам с 1992 года, времени начала работы. В банке действовало 102 отделения, по данным на период первого полугодия 2018 года. При этом задействована и терминальная сеть банка, насчитывающая 6,3 тысячи устройств.
Вести Подмосковья: последние новости
В Москве пропал 12-летний мальчик Более 2 миллионов жителей Подмосковья получат транспортные льготы Завтра состоится открытие нового гипермаркета “Метро” в Подмосковье
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа50
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями20
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР109
С Крымским мостом может произойти страшное424
Британия подняла истребители из-за Су-2434
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение