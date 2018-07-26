Получив часть активов банка «Советский», банк Романа Авдеева выйдет за пределы Московского региона

Так же уточняется, что в июле 2018 года, семнадцатого числа, будут открыты и начнут полноценную работу в 16 регионах России, еще 28 офисов «Московского кредитного банка». Теперь, сетью представительств охвачены — Санкт-Петербург, Ярославль , Воронеж, Тверь Липецк , Мурманск, Архангельск и Калининград. Здесь будет организовано предоставление полного комплекса услуг физическим лицом, куда включены операции со счетами и вкладами.

В свою очередь, издание РИА Новости сообщает, что МКБ развивался в регионах Москвы Московской области после 2009 года, периода, когда ему пришлось полностью свернуть действующую региональную сеть, закрыв при этом часть отделений в составе восьми российских городов.

По информации на начало июля, банк Романа Авдеева, после проведения конкурса, победил среди участников на приобретение обязательств и части имущества банка «Советский. У которого в июле была отозвана лицензия по решению ЦБ , и так же наложены обязательства по началу обслуживания его вкладчиков, в сроки, не позднее 17 июля.

По данным РИА Рейтинг, Московским кредитным банком, по состоянию на 1 июня, занимается седьмое место согласно рейтингу банковской системы РФ, с объемом активов, равным 1,925 триллионов рублей. Банк предоставляет широкий спектр услуг частным лицам и корпоративным клиентам с 1992 года, времени начала работы. В банке действовало 102 отделения, по данным на период первого полугодия 2018 года. При этом задействована и терминальная сеть банка, насчитывающая 6,3 тысячи устройств.