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«Ростех» разработал парашют для экстренной эвакуации из небоскребов
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«Ростех» разработал парашют для экстренной эвакуации из небоскребов 

Ведомости 1 час назад
Госкорпорация «Ростех» представила индивидуальную парашютную систему «Шанс», предназначенную для эвакуации людей из высотных зданий. Демонстрация новинки состоялась в четверг на аэродроме «Киржач», говорится в сообщении госкорпорации.
В отличие от обычных парашютов «Шанс» позволяет десантировать человека со сверхмалых высот — от 30 метров (высота 9-этажного дома), отметил «Ростех». При этом парашют раскрывается самостоятельно на нужной высоте, и его использование не требует специальной подготовки.
«Шанс» предназначен для спуска человека массой от 50 до 120 кг. Сама система весит 4,8 кг, ее габариты — 50х30х20 см.
Госкорпорация рассчитывает, что парашют будет востребован компаниями, эксплуатирующими небоскребы: это бизнес-центры, отели, многоэтажные объекты жилой недвижимости. Сроки запуска новинки в серийное производство «Ростех» не уточнил.
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