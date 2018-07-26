«Ростех» разработал парашют для экстренной эвакуации из небоскребов

Госкорпорация «Ростех» представила индивидуальную парашютную систему «Шанс», предназначенную для эвакуации людей из высотных зданий. Демонстрация новинки состоялась в четверг на аэродроме «Киржач», говорится в сообщении госкорпорации.

В отличие от обычных парашютов «Шанс» позволяет десантировать человека со сверхмалых высот — от 30 метров (высота 9-этажного дома), отметил «Ростех». При этом парашют раскрывается самостоятельно на нужной высоте, и его использование не требует специальной подготовки.

«Шанс» предназначен для спуска человека массой от 50 до 120 кг. Сама система весит 4,8 кг, ее габариты — 50х30х20 см.

Госкорпорация рассчитывает, что парашют будет востребован компаниями, эксплуатирующими небоскребы: это бизнес-центры, отели, многоэтажные объекты жилой недвижимости. Сроки запуска новинки в серийное производство «Ростех» не уточнил.