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Неверов рассказал, в чём особенности бюджета на следующие три года
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Неверов рассказал, в чём особенности бюджета на следующие три года 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
«Единая Россия» уже начала серьёзную работу в рамках подготовки проекта бюджета на следующую трёхлетку до внесения его в Госдуму, что должно случиться до 1 октября. Бюджет будет существенно отличаться от тех бюджетов, которые рассматривали ранее.
Об этом 27 июля заявил глава фракции «Единая Россия» Сергей Неверов на итоговом брифинге спикера палаты Вячеслава Володина и лидеров думских фракций.
«Бюджет будет существенно отличаться от тех бюджетов, которые мы рассматривали ранее, потому что очень чётко должны будут быть прописаны все разделы. Иначе те показатели экономического роста, показатели благосостояния, показатели, направленные на изменения качества жизни наших граждан, не будут достигнуты», — сказал Неверов. По его словам, необходимо сделать всё, чтобы ключевые показатели были направлены на решение всех вопросов, поставленных президентом в Послании Федеральному Собранию.
Также лидер фракции напомнил, что 9 июля в Госдуме прошли серьёзные парламентские слушания под председательством спикера Вячеслава Володина, посвящённые налоговой, бюджетной, тарифной политике «Было много замечаний по подготовленным документам. И по поручению председателя палаты все работают над теми госпрограммами, которые сегодня направлены на реализацию майского указа президента по национальным проектам, предложенным для обсуждения и реализации», — отметил Неверов.
Кроме того, он затронул тему изменения графика работы палаты, который вступит в силу с сентября. По мнению единоросса, он поможет работать на заседаниях более эффективно, комитеты получат возможность заседать после окончания пленарного заседания, а проведение «круглых столов» и парламентских слушаний не будут совпадать с временем пленарного заседания.
Напомним, что сегодня на завершающем пленарном заседании весенней сессии Госдума приняла решение о смене графика работы. С 10 сентября пленарные заседания будут проходить по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 14:00. Соответствующее постановление принято большинством голосов.
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