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Жителей Лианозова приглашают на занятия йогой в усадьбе на Алтушке
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Жителей Лианозова приглашают на занятия йогой в усадьбе на Алтушке 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Бесплатные занятия каула-йогой для всех желающих стартовали в усадьбе Алтуфьево, расположенной на территории района Лианозово. Их проводит сертифицированный преподаватель Мария Мынто, практикующая различные направления йоги с 2009 года. Как рассказала тренер, на занятия приглашаются все желающие, независимо от физической подготовки.
— Йога — это возможность не только преподавать, но и учиться, открывать себя по-новому каждый раз, когда садишься на коврик перед началом занятия, — отметила Мария Мынто.
Ближайшее занятие пройдет 30 июля с 8.00 до 9.30 в усадьбе Алтуфьево по адресу: Алтуфьевское шоссе, 149. Подробное расписание можно узнать на сайте https://yogajournal.ru/parks/teachers/mynto-mariya/. (ео)
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