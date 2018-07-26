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«Вузовский уголок» появится у ВГМХА в Молочном после ремонта по проекту «Городская среда»
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«Вузовский уголок» появится у ВГМХА в Молочном после ремонта по проекту «Городская среда» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Обновление общественного пространства у главного корпуса вуза на Емельянова, 1, началось в Молочном. По просьбе ректора ВГМХА им. Верещагина ремонт по проекту «Городская среда» был отложен до окончания приемной кампании, 25 июля. На следующей неделе строители приступят к основной части работ. В преддверии старта ремонта на место выехали Глава Вологды Юрий Сапожников, куратор партийного проекта «Городская среда», Роман Заварин. Также посмотрели, как ведется ремонт дворов в районе Водники.
По проекту, у здания ВГМХА им. Верещагина заасфальтируют пешеходную дорожку, появятся новые скамейки с урнами. Площадку у центрального входа вымостят брусчаткой. По обе стороны установят арт-объекты: знак «Я люблю Молочное» и вузовский «уголок» с флагштоками и доской почета.
«Сейчас мы продолжаем завозить материалы: щебень, песчано-гравийную смесь, бортовой камень, брусчатку. Работы начнем в понедельник. Всего предстоит обновить территорию площадью 600 кв. м. Бригада из 10 человек будет работать каждый день без выходных», — рассказал главный инженер компании «Магистраль» Алексей Широпаев.
Все работы будут закончены к 1 сентября, обещает подрядчик. Торжественную линейку проведут уже на обновленной территории. Кроме тротуаров, по ул. Емельянова этим летом отремонтируют и проезжую часть в рамках текущего благоустройства дорог Вологды.
«Это очень важно, что проезжая часть и тротуары ремонтируются одновременно. Нельзя при обновленном общественном пространстве оставить неблагоустроенной дорогу. Таким образом, мы учитываем интересы и академии, и жителей села. В этом году мы завершаем ремонт участка ул. Емельянова — от ул. Ленина до ул. Шмидта. В программе «Городская среда» на следующий год участок вдоль школы № 6 до ул. Парковой», — прокомментировал Глава Вологды Юрий Сапожников.
Общественное пространство у главного корпуса ВГМХА им. Верещагина — в числе пяти территорий, которые изменятся этим летом по проекту «Городская среда». Сейчас почти на все адреса зашли строители.
Также ремонт продолжается во дворах. 18 придомовых территорий в Водниках уже готовы на 100%. В остальных работы идут — под контролем депутатов-единороссов, городских властей, активистов ТОС и самих жителей. Вологжане также следят за качеством и сроками ремонтов.
«Сегодня мы посетили несколько дворов в районе ул. Пугачева. На части объектов работы идут с опережением графика. Поэтому здесь «Городская среда» завершится до 1 сентября. Примечательно, что по соседству располагается новая школа № 42, которая также откроет свои двери в сентябре. Уже не первый раз посещаем дворы, кроме специализированной компании качество работ оценивают жители — главные контролеры. Они также участвуют в приемке дворов», — прокомментировал заместитель председателя Законодательного Собрания области, региональный координатор проекта партии «Единая Россия» «Городская среда» Роман Заварин.
Всего этим летом предстоит обновить 62 двора по проекту «Городская среда». На подъезде каждого дома, у которого работает техника, размещены стенды со схемами работ. Там же указаны телефоны депутатов, городских властей, по которым можно обратиться в случае вопросов к подрядчику. В целом на ремонт общественных пространств и дворов из бюджетов разного уровня Вологде в этом году выделено больше 250 млн
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