Начало грибного сезона. Какие грибы и где собирать в Иркутской области?

Дождливая погода, пришедшая на смену жаре, ознаменовала начало грибного сезона в Иркутской области . Все чаще в корзинки любителей тихой охоты попадают подосиновики, подберезовики и маслята. Об этом корреспонденту «АиФ-Иркутск» рассказали в ЗАО «Иркутскзверопром».

«Самые грибные места — вдоль Качугского и Александровского трактов. Там чаще всего можно найти подосиновики, подберезовики и волнушки. Вдоль Голоустненского тракта — грузди, но для них еще рано. Они пойдут с середины августа», — рассказал специалист заготовительного предприятия. Уточнив, что массовая заготовка грибов начнется во второй половине августа. Тем не менее попытать удачу и отправиться в лес за грибами можно уже сейчас.

Если вы начинающий грибник, то особенно внимательно стоит отнестись к экипировке. Одежду выбирайте закрытую, чтобы уберечься от комаров, клещей и прочих насекомых. В дождливую погоду, которая наиболее благоприятна для грибов, используйте дождевик. Обувь также должна быть закрытой — так вы избежите травм от сухих веток и убережетесь от влаги.

Собирать грибы лучше в корзинку, на крайний случай подойдет и ведро. Но не стоит складывать свои находки в пакет. Дело в том, что грибы должны находится на свежем воздухе, чтобы не потерять своего привлекательного вида до того, как вы привезете их домой. Кроме того, в пакете они могут поломаться.

Лучше всего грибы растут на опушках, возле рек и ручьев, а также недалеко от автомобильных дорог и линий электропередач. Но, как известно, грибы хорошо впитывают в себя вредные вещества, поэтому желательно отказаться от сбора вдоль трасс, где они впитали в себя выхлопные газы.

Важно при сборе грибов обращать внимание на их внешний вид. Полезный и вкусный экземпляр должен быть чистым и целым. Если на грибе есть гниль или следы от укусов насекомых, то брать его не стоит. Также не срезайте грибы, к которых имеются уплотнения на ножке, поскольку таким качеством чаще всего обладают ядовитые грибы.

Долго хранить грибы также не рекомендуют — желательно приготовить их в течение одного-двух суток.