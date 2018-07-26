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Ольга Тимофеева: В весеннюю сессию приняты решения, которые зрели годами
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Ольга Тимофеева: В весеннюю сессию приняты решения, которые зрели годами 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В весеннюю сессию Госдума активно расчищала законодательные завалы от прошлых созывов, чтобы двигаться вперёд, заявила заместитель председателя Госдумы, член фракции «Единая Россия» Ольга Тимофеева.
Взамен устаревшим или недостаточно проработанным инициативам депутаты оперативно вносили новые, подчеркнула депутат.
«В весеннюю сессию мы приняли решения, которые зрели годами. Так, например, было с законом о реорганизации ФГУП «Почта России». В Госдуме с 2014 года находился правительственный законопроект, в котором эксперты нашли большое количество рисков. В результате в весеннюю сессию 2018 года Госдума приняла наш депутатский законопроект и дала старт переходу «Почты России» на новые рельсы», — сказала Тимофеева, один из авторов инициативы.
Депутат также назвала наиболее яркие решения, принятые Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, который она курирует. Это доведение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума и законопроект об изменении параметров пенсионной системы.
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