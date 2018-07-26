Госдума в I чтении упрощает закупки госкомпаний в рамках инвесттовариществ

МОСКВА , 26 июл — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о выведении отношений, возникающих при осуществлении деятельности в рамках инвестиционных товариществ, из-под действия закона о закупках госкорпораций, госкомпаний, субъектов естественных монополий и других юрлиц.

Документ выводит из-под действия закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» отношения, возникающие при осуществлении совместной деятельности на основании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей в денежной форме.

Из-под действия закона выводятся также отношения, связанные с приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозобществ, товариществ и паев в паевых фондах производственных кооперативов.

Закон о закупках отдельных видов юрлиц устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг госкорпорациями, госкомпаниями и компаниями с госучастием, естественными монополиями, бюджетными учреждениями, ГУПами и МУПами.

Практика применения института инвестиционного товарищества показала, что лица, не являющиеся субъектами регулирования данного закона, отказываются от вступления в товарищество с такими заказчиками. Причина — в нежелании распространения норм этого закона, влекущих публичность информации о проводимых закупках, на совместную инвестиционную деятельность, поясняет кабмин. Для урегулирования данной ситуации законопроектом и предложены соответствующие изменения.