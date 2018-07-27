Православный мир празднует годовщину Крещения Руси

России знаковые места, где уже все готово к празднованию исторического события, посетила корреспондент Надежда Алешкина.

Центр притяжения всего Христианского мира — древний Херсонес — когда-то главный византийский город на Черном море. Здесь много веков назад князь Владимир выбрал свой путь и путь своего народа — «Я был зверь, а стал человек» — произнес он, приняв святое Крещение.

— И видя преображение его, язычники за ним пошли. И они поверили богу, за которым он пошел. И прежде всего, поверили его дети. И крестились в купели, которая сейчас называется Крещатик, — рассказал благочинный Севастопольского округа, настоятель Свято-Владимирского кафедрального собора в Херсонесе, Сергей Халюта

Именно поэтому определить свой путь сегодня, в том месте, где когда-то решилась судьба целого народа, для многих особенно важно. Для тех, кто принял решение креститься именно здесь в День крещения Руси — а их даже сложно сосчитать — специально установили большую мраморную купель. Херсонес собирается принять больше 10 тысяч человек со всего мира.

Центром празднования будет и Москва . После праздничной службы — Крестный ход до Боровицкого холма возглавят патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх Александрийский и всей Африки Феодор, который прилетел накануне. Два патриарха с двух разных континентов

Русская православная церковь проявляет очень действенное активное свое присутствие в современном мире и несет свое служение — это очень-очень ценно. И мое присутствие тоже имеет цель показать, что мы вместе с Патриархом Кириллом, с Русской православной церковью, — отметил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор.

И это не просто символ единения всех православных, но и благодарность Русской православной церкви, которая и объединяет, и защищает христиан во всем мире. История отношений России и Сербии тому доказательство. Связь с Россией в самом сердце небольшого православного храма в Сербии. Он был построен в начале 20 века на средства эмигрантов из России. В его фундаменте заложена щепотка русской земли. Здесь же похоронен белый генерал Петр Врангель , желавший быть погребенным в православном месте.

— И Россия, и Русская православная церковь всегда оказывали помощь братьям сербам и участвовали в середине 19 века в воинах освобождения Сербии от турецкого ига, — говорит настоятель храма.

И это, конечно, не все. Современная история — продолжает показывать пример уважения и взаимопомощи двух народов. Русские и сербы — братушки — не просто слова. В Сербии, конечно, тоже будут праздновать и, конечно, масштабно. Выбор, который был сделан 1030 лет назад — стал определяющим для всех славян.

— Мы один народ и наша христианская культура тоже общая, мы один народ были есть и будем до конца наших дней. Русские всегда нам помогали, когда могли это делать, а если не могли, то никогда не наказывали нас бомбами или войнами, — говорит Патриарх Сербский Ириней.

Последние приготовления проходят и на уровне государств и в самым отдаленных уголках России — они же самые знаковые для веры и народа места.

Самый древний монастырь в северной Руси. Каждый год Валаам посещает около 100 тысяч туристов и паломников со всего мира. Сюда, окунуться в спокойствие и тишину — на остров посреди Ладожского озера в эти дни приезжает и молодежь. Вера объединяет не только народы, но и поколения. Многим из приехавших на Валаам — только исполнилось 25, возраст, когда князь Владимир принял судьбоносное решение.