В Петербурге на улице обнаружили огромную игуану

Санкт-Петербурге на улице обнаружили гуляющую игуану, сообщает центр «Велес».

По предварительным данным, экзотического зверя ночью на улице заметили случайные прохожие. Они вызвали МЧС . А спасатели передали игуану в Российский карантинный Центр.

Специалисты «Велеса» написали в группе в соцсети о диковинной находке. Судя по фотографиям потеряшка — красная морфа. Это довольно крупные, не ядовитые ящерицы, которые могут быть 45-60 см в длину.

Петербуржцы недоумевают, как такая ящерица убежала из дома? Многие полагают, что игуана сбежала с балкона, где грелась на солнышке или попала на улице через открытое окно.