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В Петербурге на улице обнаружили огромную игуану
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В Петербурге на улице обнаружили огромную игуану 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Санкт-Петербурге на улице обнаружили гуляющую игуану, сообщает центр «Велес».
По предварительным данным, экзотического зверя ночью на улице заметили случайные прохожие. Они вызвали МЧС. А спасатели передали игуану в Российский карантинный Центр.
Специалисты «Велеса» написали в группе в соцсети о диковинной находке. Судя по фотографиям потеряшка — красная морфа. Это довольно крупные, не ядовитые ящерицы, которые могут быть 45-60 см в длину.
Петербуржцы недоумевают, как такая ящерица убежала из дома? Многие полагают, что игуана сбежала с балкона, где грелась на солнышке или попала на улице через открытое окно.
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