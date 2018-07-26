Жестокое массовое нападение на охранника в Девяткино попало на видео

Четверо мужчин пришли мстить охраннику магазина в Девяткино. Сначала его попытались избить двое, когда ничего не вышло к ним подключились еще двое людей. Об этом пишут очевидцы в группе «Девяткино Live»

Хулиганы напали на охранника на Воронцовском бульваре рядом с жилым комплексом «Светлановский». Очевидец Ренат в соцсети «Вконтакте» рассказали, что произошло.

По другой информации, на охранника напали рабочие с соседней стройплощадки, которые часто приходили в ЖК «Светлановский», чтобы провести время в местных дворах.