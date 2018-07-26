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Жестокое массовое нападение на охранника в Девяткино попало на видео
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Жестокое массовое нападение на охранника в Девяткино попало на видео 

Ivyborg.ru 1 час назад
Фото: Ivyborg.ru
Четверо мужчин пришли мстить охраннику магазина в Девяткино. Сначала его попытались избить двое, когда ничего не вышло к ним подключились еще двое людей. Об этом пишут очевидцы в группе «Девяткино Live»
Хулиганы напали на охранника на Воронцовском бульваре рядом с жилым комплексом «Светлановский». Очевидец Ренат в соцсети «Вконтакте» рассказали, что произошло.
По другой информации, на охранника напали рабочие с соседней стройплощадки, которые часто приходили в ЖК «Светлановский», чтобы провести время в местных дворах.
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