Учитель из США попал под следствие за рестлерские бои в образе нациста

На видео 36-летний Кевин Бин выходит на ринг в образе персонажа, известного как «Блицкриг, немецкий Джаггернаут», для продвижения крупнейшей в мире федерации рестлинга — World Wide Wrestling Alliance. Кадры были распространены в сети журналистом Райаном Сатином и показывают, что Бин выходит на ринг, размахивая железным крестом и отдавая нацистское приветствие. После разразившегося скандала полное видео было удалено с канала организации на YouTube, а Бин, который теперь должен объяснить свой поступок, в настоящее время находится под следствием.

Менеджер по связям с общественностью школьного округа района Спринг-Форд Эрин Крю опубликовал на сайте школы официальное обращение к родителям: «Я хочу заверить вас, что действия, показанные в этом видео, не отражают ключевых ценностей нашего школьного округа. Как образовательная организация, мы гордимся тем, что обеспечиваем безопасную и благоприятную среду для обучения». Эрин Крю также подчеркнул, что школа незамедлительно начала расследование произошедшего инцидента.

Примечательно, что некоторые родители не разглядели в случившемся «ничего особенного», в то время, как другие призывают начать полномасштабное расследование, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

Важно отметить, что использование нацистских символов и пропаганда идей нацизма в США официально не запрещены. Преподаватель конституционного права Университета Флориды Даррен Л. Хатчинсон ссылается в этой связи на Первую поправку к конституции США 1791 года. По словам эксперта, «правительство США не может на основе одной точки зрения вводить ограничения на свободу слова. Например, если государство решит ограничить на своей территории использование символов нацизма из-за их значения, то это может привести к ограничениям на основании одной точки зрения и, возможно, нарушит конституцию».

Однако произошедший инцидент с Кевином Бином осложняется тем, что он пропагандировал нацизм, являясь школьным учителем. Какое наказание понесет педагог, будет известно уже в ближайшее время.

Справка «РГ»

Рестлинг — это театрализованное спортивное шоу, которое сочетает в себе вольную борьбу и взаимодействие со зрительным залом. Сценарии в реслинге развиваются по ходу шоу. Постепенно к рестлингу добавлялись атакующие и силовые приемы, броски и новые захваты, а также разнообразные акробатические маневры. Сегодня участники все чаще прибегают к использованию вспомогательных предметов, которые помогают одолеть противника: в ход идут стулья, столы, лестницы и даже чемпионские пояса. Именно поэтому такой «вид борьбы» по праву считается одним из самых опасных и жестоких.