Иосиф Кобзон попал в больницу

В последние несколько недель регулярно сообщается об ухудшении состояния Иосифа Кобзона. Информацию о том, что артист попал в больницу, подтвердила его жена Нелли.

«Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет», — цитирует ее издание Super.

Известно, что 80-летний певец борется с раком более 13 лет.

«Когда мне поставили этот диагноз, я почему-то не панически принял этот приговор», — ранее сообщал Кобзон, добавив, что советовал столичную клинику, в которой лечится, многим своим коллегам.