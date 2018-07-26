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Иосиф Кобзон попал в больницу
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Иосиф Кобзон попал в больницу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Жена депутата Госдумы Иосифа Кобзона заявила, что он находится в больнице.
В последние несколько недель регулярно сообщается об ухудшении состояния Иосифа Кобзона. Информацию о том, что артист попал в больницу, подтвердила его жена Нелли.
«Да, ему было неважно, после этого он встал и ходил. Сейчас он действительно в больнице, но это плановое лечение, раз в три месяца. Поэтому ничего сверхъестественного здесь нет», — цитирует ее издание Super.
Известно, что 80-летний певец борется с раком более 13 лет.
«Когда мне поставили этот диагноз, я почему-то не панически принял этот приговор», — ранее сообщал Кобзон, добавив, что советовал столичную клинику, в которой лечится, многим своим коллегам.
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