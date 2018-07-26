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По инициативе Коптевской межрайонной прокуратуры оштрафован предприниматель, торговавший контрафактной одеждой
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По инициативе Коптевской межрайонной прокуратуры оштрафован предприниматель, торговавший контрафактной одеждой 

Управа района Коптево города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В одном из магазинов на улице Генерала Рычагова Коптевская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения федерального законодательства при ввозе, производстве и обороте продукции легкой промышленности.
«На витрине торгового помещения обнаружена продукция, предназначенная для продажи, с нанесенными товарными знаками Adidas, Nike, Reebok, имеющая визуальные признаки контрафактности, а также выявлено общее низкое качество товара», — говорится в сообщении на официальном сайте столичной прокуратуры.
Как уточняется, документы, подтверждающие законность приобретения и реализации товара, руководством магазина представлены не были, а экспертное заключение показало, что изъятая продукция является контрафактной. Общий материальный ущерб, нанесенный компаниям-правообладателям в результате незаконного использования товарного знака, превысил 490 тысяч рублей.
По данному факту прокурор возбудил дело об административном правонарушении; решением Арбитражного суда виновное лицо привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Контрафактная продукция конфискована. (ео)
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