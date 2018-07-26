Кот по кличке Сладкий Пирожок стал мэром города

В списке других кандидатов были еще котик, 13 собак, павлин, коза и даже цыпленок.

В небольшом прибрежном городке Омена в американском штате Мичиган мэром стал кот по кличке Сладкий Пирожок. 280 жителей населенного пункта проголосовали выбрали его большинством голосов, пишет People.

У кота была серьезная конкуренция в лице сородича, а также 13 выдвинутых на пост мэра собак, одной козы и даже цыпленка.

Сладкому пирожку девять лет и он «пообещал» своим избирателям «выполнять все обязанности в течение трехлетнего срока», а также «заверил», что у него уже есть «опыт управления семьей».

Таким образом Сладкий Пирожок будет выполнять роль мэра до 2021 года, ему будет помогать первый вице-мэр пес Диабло Шапиро, второй вице-мэр пес Андерсон Харден, а также пресс-секретарь коза Харли Джонс и специальный помощник по проблемам птиц цыпленок Пенни Лабриола.