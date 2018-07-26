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Кот по кличке Сладкий Пирожок стал мэром города
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Кот по кличке Сладкий Пирожок стал мэром города 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В списке других кандидатов были еще котик, 13 собак, павлин, коза и даже цыпленок.
В небольшом прибрежном городке Омена в американском штате Мичиган мэром стал кот по кличке Сладкий Пирожок. 280 жителей населенного пункта проголосовали выбрали его большинством голосов, пишет People.
У кота была серьезная конкуренция в лице сородича, а также 13 выдвинутых на пост мэра собак, одной козы и даже цыпленка.
Сладкому пирожку девять лет и он «пообещал» своим избирателям «выполнять все обязанности в течение трехлетнего срока», а также «заверил», что у него уже есть «опыт управления семьей».
Таким образом Сладкий Пирожок будет выполнять роль мэра до 2021 года, ему будет помогать первый вице-мэр пес Диабло Шапиро, второй вице-мэр пес Андерсон Харден, а также пресс-секретарь коза Харли Джонс и специальный помощник по проблемам птиц цыпленок Пенни Лабриола.
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