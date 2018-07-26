Глава управы встретится с жителями Коптева 1 августа

В ближайшую среду, 1 августа, в районе Коптево состоится встреча главы управы Юрия Сугакова с местными жителями. Как сообщили в управе района, темой обсуждения на этот раз станет готовность досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году.

Присоединиться к мероприятию и задать свой вопрос могут все желающие — вход на встречу свободный, предварительная регистрация не требуется.

Мероприятие начнется в 19.00 в здании управы района Коптево по адресу: улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 31, корпус 1. (ео)