Чем живет крупнейший порт Сахалина

Сегодня, хмурым днём мы едем из Южно-Сахалинска смотреть Корсаков . Впрочем, не бывает плохой погоды — бывает плохая экипировка, плохое настроение и недостаток энтузиазма. Поскольку ни то, ни другое, ни третье к нам не относится, идём на автовокзал и вперёд!

Корсаков — крупный порт, административный центр Корсаковского городского округа Сахалинской области , расположенный на берегу залива Анива , в 42 км от Южно-Сахалинска. Корсаков является первым и самым старым из русских населённых пунктов Сахалина и Сахалинской области в целом.

Изначально на его месте находилось айнское поселение Томари-Анива, а согласно другим источникам — Кусун-котан, основанное ещё в 1679 году кланом Мацумаэ, правившим в то время на Хоккайдо. 22 сентября 1853 года российский мореплаватель Г. И. Невельской учредил военный сторожевой пост Муравьёвский, названный в честь генерал-губернатора Восточной Сибири Н. Н. Муравьёва, однако уже 30 мая 1854 года пост был эвакуирован в связи с началом Крымской войны.

Через 15 лет он был воссоздан под названием Корсаковский (в честь другого восточно-сибирского генерал-губернатора М. С. Корсакова), а с учреждением на острове каторги становится центром Корсаковского округа. В сентябре 1890 года Корсаков посетил Антон Чехов , о чём написал в своей книге «Остров Сахалин».

В 1905 году территория Южного Сахалина отошла к Японии , и пост был переименован в Отомари. До октября 1908 года здесь находился административный центр губернаторства Карафуто, перенесенный затем в Тоёхару.

А 16 августа 1945 года в Отомари высадился десант советской морской пехоты, и к вечеру японский гарнизон капитулировал. 5 июня 1946 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Отомари был переименован в Корсаков и получил статус города. Сегодняшний Корсаков — крупный морской порт, здесь расположены несколько заводов по переработке рыбы и морепродуктов, рыбодобывающие предприятия. Кстати, именно отсюда отправляются рейсовые суда на Курильские острова.

Город живет морем:

Дедушка Ленин.

Центральная улица Корсакова:

Памятник освободителям города от японцев:

Замечательное старое панно на стене здания школы искусств!

Военный гарнизон:

Река Корсаковка:

Рельсы только на мосту…

Госучреждение:

Забираемся повыше — панорама порта Корсакова.

Необычный памятник корейцам, которые были завербованы для работы на японском Южном Сахалине и в августе 1945 года, когда начались военные действия, находились тут, в Отомари…

Корсаковские овощи:

Необычное старое здание в портовой части города:

Корсаков, май, берёзки…

Одна из церквей Корсакова:

К юго-востоку от Корсакова неподалеку от побережья находится система связанных между собой озер — Вавайское, Изменчивое, Тунайча, Буссе. Последнее озеро, Буссе, по сути является морской лагуной, отделенной от моря длинной песчаной косой, но связанной с ним в одном месте протокой. Как показала карта, добраться до этих озер от Корсакова возможно — от города как раз в том направлении идёт дорога практически все время вдоль побережья. Ну что же, план действий понятен — берем такси движемся по направлению к озерам. Таксист оказался интересный, разговорчивый, давно живущий в этих краях (он приехал сюда 30 лет назад после армии, по, как тогда было распространено, профсоюзной путевке, долгое время работал мотористом на траулерах, исходил все окрестные воды, в том числе был и на Аляске ) — и конечно он прекрасно знал, куда нам надо ехать, и даже сам предложил дивный маршрут: от Корсакова по трассе вдоль побережья, посмотрим новейший газоперерабатывающий терминал Пригородное, затем завернем на одно небольшое озерцо в районе Озерского, а далее свернем с трассы и по бездорожью песчаной косы поедем на самую дальнюю её точку, где озеро Буссе соединяется с морем узкой протокой. От Корсакова до производственного комплекса Пригородное ведет недавно построенная шикарная 13 километровая трасса — практически автобан, а вот дальше дорога будет конечно не столь роскошной…

«Пригородное» — это крупный производственный комплекс проекта «Сахалин-2», расположенный в Корсаковском районе на берегу залива Анива и включающий в себя первый в России завод по производству сжиженного природного газа, терминал отгрузки нефти и порт «Пригородное». Завод по производству сжиженного природного газа — первое предприятие подобного рода в России, открывшее для страны новые рынки экспорта газа. Этот завод был открыт в 2009 году с большой помпой — церемонию открывал президент России, среди почетных гостей на церемонии также присутствовали премьер-министр Японии Таро Асо, британский принц Эндрю, герцог Йоркский, министр экономики Королевства Нидерландов Мариа ван дер Хувен, другие высокопоставленные государственные деятели из России и стран-партнеров по реализации проекта. Первая партия российского сжиженного природного газа с терминала «Пригородное» была доставлена в марте 2009 года в Японию. Помимо завода по производству сжиженного газа в Пригородном функционирует и терминал отгрузки нефти, состоящий из резервуаров для хранения нефти, отгрузочного трубопровода и выносного причального устройства (ВПУ) для загрузки танкеров. Ну и, разумеется, порт Пригородное — первый в России морской порт, построенный специально для обслуживания судов, перевозящих сжиженный природный газ (СПГ), а также нефтеналивных танкеров.

На подъезде к «Пригородному» делаем остановку в живописном местечке на берегу моря — шум прибоя, коричневато-золотистый песок, акварельные краски облаков и сопок.

А вот и «Пригородное» — царство индустрии впечатляет!

Вдали в море выносное причальное устройство для загрузки нефти на танкера — симпатичный такой «краник»!

Проезжаем вдоль терминала — и делаем ещё одну остановку на берегу.

После «Пригородного» автобан заканчивается и начинается обычная проселочная грунтовка.

Как и везде в нашей стране, нищета и богатство существуют бок о бок — Сахалин в этом плане показательный пример: построенный по самым новейшим стандартам суперсовременный газоперерабатывающий и нефтеотгрузочный терминал соседствует с нищими разрушающимися рыбсовхозами и прибрежными поселочками, проехав сквозь один из которых и свернув на неприметную дорогу возле бывшего стадиона, мы выезжаем на берег озера Малое Чибисанское.

Да, сезон на Сахалине действительно смещен примерно на месяц — 8 мая, а тут еще не до конца сошёл снег…

А затем начинается самое интересное — сворачиваем с трассы и начинаем 15 километровый путь по бездорожью песчаной косы. Кажется, что в этих лужах на нашей «Тойоте» с шашечками не увязнуть ну просто невозможно — однако, несмотря на низкую посадку, машина уверенно проходит все преграды, в наиболее глубоких лужах порой напоминая амфибию. Впрочем, тут песчаник, а не глина — по нему ехать проще. Ну и мужик-водила конечно знает свое дело — сразу видно: свой, бывалый человек… А его рассказы про Сахалин — так это вообще просто заслушаться!

Наконец, после получаса пути, мы достигаем конца косы и нашей заветной цели — протоки между озером Буссе и морем.

Ну вот — сейчас нам откроются невиданные дивные красоты! И действительно — за протокой виднелась махина разрушенного сарая, на берегу протоки в ожидании пролетающих уток сидели два охотника с ружьями, а вокруг нарезала круги огромная, но дружелюбная собака.

Справа морской прибой лизал черный песчаный пляж, а слева открывались просторы озера Буссе, с поверхности которого периодически вспархивали птичьи стаи, в то время как на середине озера, километрах в 5−7 от нас, мужики на моторке искали ракушек на песчаной отмели.

— Ну когда же полетят уточки…

— Да хрен с ними с уточками — чекушку доставай!

Фото на память на пронизывающем майском ветру.

Озеро Буссе:

Муравьево (нежил.) — карта не врёт!:)

Трое в лодке, считая собаку…

Постояв с десяток минут на оконечности многокилометровой песчаной косы, направляемся в обратный путь по бездорожью.

Некая конструкция на берегу, со слов местных, построенная ещё японцами в начале XX века.

Орлан-белохвост!

Едва выбравшись с грунтовки на автобан и взглянув с пригорка на «Пригородное», мы увидели, что у терминала газоперерабатывающего завода заканчивал швартовку газовоз «Grace Barleria». Терминал в действии!

Сахалин — остров контрастов. И окрестности Корсакова очень показательны в этом плане.