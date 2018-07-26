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В Чебоксарах стражи порядка и общественники провели акцию «Здоровый город»
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В Чебоксарах стражи порядка и общественники провели акцию «Здоровый город» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Полицейские вместе с волонтерами закрасили уличные надписи, рекламирующие наркотики.
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашской Республике, представители органов власти и добровольцы собрались в национальной библиотеке г. Чебоксары, где обсудили методы борьбы с противозаконной рекламой, определились с адресами, где могут содержаться подобные надписи, и вышли в рейд. За два часа было выявлено и уничтожено шесть объявлений, содержащих информацию об интернет— магазинах, торгующих запрещенными веществами. Проверять улицы и дома добровольцы намереваются и дальше, устраивая подобные акции каждый месяц.
МВД по Чувашской Республике напоминает, что наркотики — это прямой путь за решетку. За приобретение, хранение, перевозку и сбыт наркотических средств предусмотрена серьезная уголовная ответственность.
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