Глава минэкономики Франции высказался против торгового соглашения между ЕС и США

ПАРИЖ, 26 июля. / ТАСС /. Франция выступает против заключения всеобъемлющего торгового соглашения между Евросоюзом (ЕС) и США , но поддерживает диалог по торговым вопросам с американскими партнерами. Об этом министр экономики и финансов страны Брюно Ле Мэр заявил AFP.

"Мы не хотим вступать в переговоры по некоему большому соглашению. Ограничения этого мы видели на примере TTIP (Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства)", — сказал министр, напомнив, что переговоры между США и ЕС по соглашению TTIP зашли в тупик два года назад.

Как подчеркнул Ле Мэр, для Франции одним из ключевых вопросов в возможных переговорах о смягчении таможенного режима между Европой и США остается защита национального агропромышленного комплекса. Министр указал, что сельское хозяйство «должно остаться за рамками дискуссий» о снятии таможенных барьеров между двумя континентами. «У нас есть свои высокие санитарные, продовольственные и экологические стандарты и правила производства, к которым мы привязаны, поскольку они гарантируют защиту и безопасность нашим потребителям», — отметил глава минэкономики Франции.

По его словам, европейцы также желают иметь доступ на американские торговые площадки, которые сейчас «во многом остаются закрытыми» для игроков из Старого Света. «Доступ на американские государственные торговые площадки также должен стать одним из вопросов для обсуждения», — сказал он.

При этом Ле Мэр подчеркнул, что Париж поддерживает попытки наладить диалог по торговым вопросам между США и Европой. «Франция всегда говорила, что торговой войны нужно избежать, поскольку в ней будут только проигравшие. Так что хорошо будет вернуться к диалогу с американцами по торговым вопросам, но хорошая дискуссия может строиться только на ясной основе и не может вестись под давлением», — отметил глава французского минэкономики.

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер провел 25 июля в Вашингтоне переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых заявил, что в ЕС согласны с позицией Соединенных Штатов по ряду вопросов и считают, что многое в торговых отношениях необходимо поменять. В частности, Юнкер сообщил, что стороны договорились «не вводить новые тарифы до тех пор, пока идут переговоры».

США и ЕС условились начать работу над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров, а также над созданием рабочей группы по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов. Евросоюз согласился увеличить импорт из Соединенных Штатов сжиженного природного газа (СПГ) и сельскохозяйственной продукции — в частности, соевых бобов.