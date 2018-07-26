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Франция не хочет широкомасштабных торговых переговоров с США
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Франция не хочет широкомасштабных торговых переговоров с США 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 26 июля — «Вести. Экономика». Франция приветствовала торговые переговоры ЕС с Вашингтоном, однако Париж не захотел вступать в широкомасштабные переговоры, поскольку считает, что любая сделка должна быть взаимной, заявил министр финансов Бруно Ле Мэр.
Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Президент США Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились провести широкие торговые переговоры о снижении тарифов, субсидий и нетарифных барьеров. Франция давно призывала Трампа снять тарифы на и алюминий до начала любых торговых переговоров, заявляя, что ЕС должен отказаться от переговоров с «оружием наготове». "Каждая сторона, европейцы и американцы, должна найти что-то в этих дискуссиях. Любая торговая сделка должна основываться на взаимности", — сказал Ле Мэр в своих замечаниях, распространенных его офисом. Он добавил, что сельское хозяйство должно оставаться вне торговых переговоров, поскольку Европа не может ослабить свои нормы безопасности пищевых продуктов и окружающей среды, а любая сделка должна предоставить Европе доступ к рынкам государственных закупок в США. "Мы не хотим вступать в переговоры по широкомасштабной сделке", — сказал он, добавив, что неудача в прошлом для достижения прогресса в сделке по свободной торговле показала пределы потенциальной сделки. Ле Мэр также сказал, что Вашингтон должен сделать жест доброй воли, в частности, по тарифам Трампа, которые ударили по импорту алюминия и стали из ЕС в июне. Как писали «Вести. Экономика», ранее Ле Мэр заявлял, что Европа примет ответные меры, если президент США Дональд Трамп выполнит угрозу ввести пошлину на импорт автомобилей европейского производства. "Если США вновь ударят по нам введением 20%-й пошлины на автомобили, мы ответим снова. Мы не хотим эскалации, но на нас нападают", — сказал Ле Мэр журналистам в понедельник.
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