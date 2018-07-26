Скончался заслуженный врач Татарстана Давыд Менделевич

РТ. Профессор кафедры психиатрии и наркологии Казанского медицинского университета Давыд Моисеевич Менделевич скончался после продолжительной болезни на 87 году жизни, сообщает пресс-служба минздрава

Гражданская панихида состоится 28 июля в 9.30 по адресу: ул. Волкова, д. 80 (здание ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В. М. Бехтерева МЗ РТ»). Похороны пройдут на Самосыровском кладбище.

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