Ещё
Скончался заслуженный врач Татарстана Давыд Менделевич
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия
Все визовые центры в РФ оказались под угрозой закрытия

Скончался заслуженный врач Татарстана Давыд Менделевич 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
Профессор кафедры психиатрии и наркологии Казанского медицинского университета Давыд Моисеевич Менделевич скончался после продолжительной болезни на 87 году жизни, сообщает пресс-служба минздрава РТ.
Гражданская панихида состоится 28 июля в 9.30 по адресу: ул. Волкова, д. 80 (здание ГАУЗ «Республиканская клиническая психиатрическая больница им. акад. В. М. Бехтерева МЗ РТ»). Похороны пройдут на Самосыровском кладбище.
Справка
Давыд Моисеевич проработал на кафедре психиатрии и наркологии КГМУ более 58 лет, пройдя путь от ординатора до заведующего кафедрой. Под руководством Менделевича защищены 4 докторские и 17 кандидатских диссертаций. Давыд Моисеевич является автором более чем 230 научных работ, которые широко известны в нашей стране и за ее пределами. Его ученики работают во многих городах России, на кафедрах психологии, психиатрии российских ВУЗов, а также за рубежом.
АиФ Казань: последние новости
Казанский пороховой завод отремонтируют за 331 млн рублей Стала известна программа III Всероссийской GMP-конференции Рустам Минниханов ушел в отпуск на 14 дней
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Adidas рассказал о «жучке Путина» в мяче для Трампа50
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями20
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР109
С Крымским мостом может произойти страшное424
Британия подняла истребители из-за Су-2434
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
00:36
Россияне смогут выбрать дату регистрации брака
Общество Политика
02:50
В Киеве военный поджег себя возле Минобороны
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение