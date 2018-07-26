27% лифтов Петербурге требуют замены

Примерно 27% из работающих в жилищном хозяйстве Санкт-Петербурга 45 тыс. лифтов функционируют более 25 лет и требуют замены.

Об этом заявил региональный представитель Национального Лифтового Союза по СЗФО, генеральный директор ООО «МЛМ Нева трейд» Игорь Янукович в ходе семинара «Актуальные вопросы развития лифтовой отрасли и сферы вертикального транспорта». «Надо отметить, что городские власти предпринимают довольно много усилий для улучшения ситуации в этой области. 30% средств регионального оператора капремонта направляется на эти цели. Город принимает участие в программе опережающей замены лифтов. Тем не менее эти усилия в сумме дают замену примерно 1,4-1,5 тыс. машин в год. И примерно столько же за год перешагивает рубеж нормативного срока эксплуатации», — рассказал эксперт. При этом, по словам Игоря Януковича, доля лифтов, проработавших более 25 лет, в городе постепенно сокращается. «Но происходит это, главным образом за счет ввода в эксплуатацию большого числа новых машин в ходе жилищного строительства. Число же выработавших ресурс лифтов „в штуках“ практически не сокращается», — добавил он.