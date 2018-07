Экипаж Emirates снял с рейса подростка с эпилепсией

Эли летел вместе с семьей во Францию из Новой Зеландии . Когда они уже ожидали взлета во время пересадки в Дубае , сотрудники Emirates попросили их сойти с рейса.

Thanks @emirates for removing our family from your flight. Our son has epilepsy: we had told you, just come 14 hr from Melbourne, got his doctor on the phone & medical clearance while still on board. He has #autism & severe learning difficulties — v traumatic. pic.twitter.com/1JXw9A4EYM

— Isabelle Kumar (@Isabelle_kumar) 25 июля 2018 г.

​"Спасибо, Emirates, за то, что выкинули нас из самолета. У нашего сына эпилепсия, мы вам говорили, что уже проделали14-часовой путь из Мельбурна и получили разрешение (на перелет — прим. ред.) от врача по телефону", — написала в Twitter мать Эли.

Как пояснил News.com.au брат подростка Майлз, их семью выгнали из самолета «с таким удовольствием» и даже угрожали вызвать полицию.

Представители авиакомпании ответили на жалобу семьи только через девять часов и заселили их в отель. Каких-либо официальных извинений или комментариев от Emirates пока не последовало.