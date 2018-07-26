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Экипаж Emirates снял с рейса подростка с эпилепсией
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Экипаж Emirates снял с рейса подростка с эпилепсией 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Экипаж авиакомпании Emirates потребовал от подростка с эпилепсией покинуть самолет, сообщает News.com.au.
Эли летел вместе с семьей во Францию из Новой Зеландии. Когда они уже ожидали взлета во время пересадки в Дубае, сотрудники Emirates попросили их сойти с рейса.
Thanks @emirates for removing our family from your flight. Our son has epilepsy: we had told you, just come 14 hr from Melbourne, got his doctor on the phone & medical clearance while still on board. He has #autism & severe learning difficulties — v traumatic. pic.twitter.com/1JXw9A4EYM
— Isabelle Kumar (@Isabelle_kumar) 25 июля 2018 г.
​"Спасибо, Emirates, за то, что выкинули нас из самолета. У нашего сына эпилепсия, мы вам говорили, что уже проделали14-часовой путь из Мельбурна и получили разрешение (на перелет — прим. ред.) от врача по телефону", — написала в Twitter мать Эли.
Как пояснил News.com.au брат подростка Майлз, их семью выгнали из самолета «с таким удовольствием» и даже угрожали вызвать полицию.
Представители авиакомпании ответили на жалобу семьи только через девять часов и заселили их в отель. Каких-либо официальных извинений или комментариев от Emirates пока не последовало.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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