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Рейтинг: лучшие производители бытовой техники по степени удовлетворенности потребителей
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Рейтинг: лучшие производители бытовой техники по степени удовлетворенности потребителей 

Chip.ru 2 часа назад
Фото: Chip.ru
Аналитическая компания J. D. Power поделилась своим очередным ежегодным исследованием рынка бытовой техники на основе удовлетворенности её пользователей. При этом, разумеется, учитывалось лишь мнение граждан США. Южнокорейская LG победила в 4 из 11 номинаций.
Компания производит лучшие холодильники с распашными дверьми, морозильные камеры, газовые плиты и стиральные машины с вертикальной загрузкой. В категории «посудомоечные машины» победил бренд Maytag. «Варочные панели», «микроволновые печи» и «встроенные духовые шкафы» — Bosch. «Стиральные машины с фронтальной загрузкой» — Samsung. «Сушилки для одежды» — Kenmore Elite.
Источник: J. D. Power
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