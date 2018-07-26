Рейтинг: лучшие производители бытовой техники по степени удовлетворенности потребителей 

Аналитическая компания J. D. Power поделилась своим очередным ежегодным исследованием рынка бытовой техники на основе удовлетворенности её пользователей. При этом, разумеется, учитывалось лишь мнение граждан США. Южнокорейская LG победила в 4 из 11 номинаций.
Компания производит лучшие холодильники с распашными дверьми, морозильные камеры, газовые плиты и стиральные машины с вертикальной загрузкой. В категории «посудомоечные машины» победил бренд Maytag. «Варочные панели», «микроволновые печи» и «встроенные духовые шкафы» — Bosch. «Стиральные машины с фронтальной загрузкой» — Samsung. «Сушилки для одежды» — Kenmore Elite.
Источник: J. D. Power
Фото: LG Читайте также: «Умная» стиральная машина Candy Bianca с голосовым ассистентом приходит в Россию
Умный холодильник от Xiaomi получил огромный экран и голосовое управление